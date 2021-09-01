Збірна України зіграє з Казахстаном. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 вересня, у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 відбудеться 13 матчів.
Програму матчів розпочне матч за участі збірної України, яка на виїзді зустрінеться з Казахстаном.
Відбір до ЧС-2022
1 вересня
Група А
21:45. Люксембург - Азербайджан
21:45. Португалія - Ірландія
Група D
17:00. Казахстан - Україна
21:45. Франція - Боснія і Герцеговина
Група F
21:45. Данія - Шотландія
21:45. Молдова - Австрія
21:45. Фарерські острови - Ізраїль
Група G
21:45. Латвія - Гібралтар
21:45. Норвегія - Нідерланди
21:45. Туреччина - Чорногорія
Група Н
21:45. Мальта - Кіпр
21:45. Росія - Хорватія
21:45. Словенія - Словаччина
Нагадаємо, українські вболівальники не зможуть відвідати матч Казахстан - Україна.