Збірна України зіграє з Казахстаном. Розклад матчів кваліфікації ЧС-2022

Матч за участі українців розпочнеться о 17:00, інші матчі - о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 вересня, у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 відбудеться 13 матчів.

Програму матчів розпочне матч за участі збірної України, яка на виїзді зустрінеться з Казахстаном.

Відбір до ЧС-2022

1 вересня

Група А

21:45. Люксембург - Азербайджан

21:45. Португалія - Ірландія

Група D

17:00. Казахстан - Україна

21:45. Франція - Боснія і Герцеговина

Група F

21:45. Данія - Шотландія

21:45. Молдова - Австрія

21:45. Фарерські острови - Ізраїль

Група G

21:45. Латвія - Гібралтар

21:45. Норвегія - Нідерланди

21:45. Туреччина - Чорногорія

Група Н

21:45. Мальта - Кіпр

21:45. Росія - Хорватія

21:45. Словенія - Словаччина

Нагадаємо, українські вболівальники не зможуть відвідати матч Казахстан - Україна.