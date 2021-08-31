Тренер збірної Казахстану: Петраков вже показав себе в юнацькому футболі

Гравці збірної Казахстану не відразу зібралася в повному складі, тому що деякі грали в єврокубках за свої клуби.

Про це заявив асистент головного тренера національної збірної Казахстану Ігор Свєчников.

"У складі збірної у нас викликані футболісти, які на сьогодні в строю. Зараз на тренуванні відпрацюємо, визначимо всі, ще раз це підтвердимо. Команда не відразу зібралася в повному складі, тому що деякі грали в єврокубках за свої клуби. Їм ми давали роботу відновного плану. Зараз все в одних кондиціях. Будемо сподіватися, що все готові.

Зміна тренерів у збірній України? Ми не можемо зрозуміти, плюс це для нас чи ні. Те, що Україна - кваліфікована команда, сумнівів немає. Петраков вже показав себе в юнацькому футболі. Тепер колись молоді футболісти, які працювали з ним, можуть довести свій рівень вже на дорослому рівні. Потрібно готуватися і робити це дуже серйозно", - зазначив Свєчников.