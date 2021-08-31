 Казахстан - Україна: анонс і прогноз на матч відбору до чемпіонату світу | Футбол | Champion.com.ua
Казахстан - Україна: анонс і прогноз на матч відбору до чемпіонату світу
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Казахстан - Україна: анонс і прогноз на матч відбору до чемпіонату світу

Сьогодні 22:08 227 0
Казахстан - Україна: анонс і прогноз на матч відбору до чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат світу, кваліфікація
1 вересня

Казахстан - Україна
Стадіон: Астана Арена (Нур-Султан)

1 вересня збірна Казахстану прийме команду України в матчі четвертого туру відбірного турніру до чемпіонату світу 2022.

Казахстан

Збірна Казахстану зараз розташовується у відбірковій групі на останньому місці, і це навряд чи когось може здивувати. Але і в цьому випадку є свої нюанси. Навесні колектив Байсуфінова провів дві зустрічі. У першому поєдинку казахи поступилися на своєму полі Франції (0:2), показавши досить солідний рівень футболу, а далі був несподіваний результат і нічия у зустрічі з Україною (1:1) в Києві. Зрозуміло, що "жовто-сині" грали значно краще за суперника, але рахунок на табло. Варто відзначити, що збірна Казахстану не знає радості перемог протягом 15-ти поєдинків поспіль.

На своєму полі казахстанці цілком можуть попсувати нерви. По-перше, вони готувалися до четвертого туру кваліфікації ЧС-2022 близько тижня. По-друге, грати доведеться на штучному полі, що має відбитися на якості футболу.

Україна

У стані української збірної відбулася серйозна ротація після Євро-2020. Андрій Шевченко разом зі своїм штабом прийняв рішення покинути команду, відмовившись продовжувати контракт з українською футбольною асоціацією. Виконуючим обов'язки головного тренера став Олександр Петраков, який раніше успішно тренував молодіжку. Часу на підготовку мало, а дебютувати доведеться на чужому полі.

До того ж Шевченко після себе залишив провальний багаж. Так, українці під його керівництвом вперше в історії дісталися до чвертьфіналу чемпіонату Європи, де програли збірній Англії з розгромним рахунком 0:4. Ось тільки з кваліфікацією ЧС-2022 не склалося. У трьох перших турах набрали лише три очки. Хоча старт видався багатообіцяючим.

Адже нічия з чинним чемпіоном світу Францією (1:1) - це шикарно. Нехай і без везіння там не обійшлося. А ось той же рахунок в домашніх матчах з Фінляндією і Казахстаном зовсім не вражає. В обох випадках жовто-сині володіли істотною перевагою, забивали першими, але неодмінно упускали три очки. У групі D зараз розташовуються на другому місці, запасу немає і близько.

Зрозуміло, що Казахстан - аутсайдер. Причому не тільки майбутнього поєдинку, але і всієї групи. Встиг провести два матчі. Спершу програв збірної Франції вдома (0:2), а потім, як було сказано вище, відібрав очки у збірної України (1:1). Один набраний бал відповідає останньому місцю.\

Пряма мова

Олександр Петраков (головний тренер збірної України):

"Я подивився гру, яку зіграли в Києві. Добротна і навчена команда. Вважаю, буде важка гра для нас.

Україна хоче поїхати в Катар - однозначно. Не знаю, чи хоче поїхати Казахстан в Катар, ми хочемо. Якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки.

Штучний газон? Повторю свої слова, той, хто вміє грати в футбол, може грати де завгодно".

Ігор Свечников (асистент головного тренера національної збірної Казахстану):

"Який результат буде прийнятним? Будь-який позитивний результат. Ми граємо з командою, яка не так давно брала участь на Євро, і дійшли там дуже високо. З такими суперниками гідно і приємно грати".

Факти

- команди провели між собою п'ять матчів, за підсумками яких перевага в України: чотири перемоги, одна нічия;

- у Києві суперники зіграли внічию (1:1);

- в Казахстані господарі програли українцям обидва матчі;

- Україна забивала хоча б гол в кожній грі проти Казахстану;

- в поточному відбірковому турнірі Казахстан і Україна ще не вигравали;

- в турнірній таблиці групи українці випереджають Казахстан на два очки, але зіграли на одну гру більше.

Орієнтовний склад

Казахстан: Покатілов - Марочкін, Аліп, Малий - Бейсебеков, Тагіберген, Куат, Валіуллін - Зайнутдінов, Мужиков - Щоткін;

Україна: Пятов - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Степаненко, Буяльський, Зінченко - Ярмоленко, Яремчук, Маліновський.

Прогноз букмекерів:

Україна - беззаперечний фаворит у грі з Казахстаном. Коефіцієнт на перемогу українців - 1,52, перемога Казахстану - 7,6, нічия - 4,15. 

Прогноз Чемпіона:

Нічия 1:1 повториться

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