Контракт з 18-річним французом розрахований на 6 років

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал підписав півзахисника Ренна Едуардо Камавінга.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт з 18-річним французом розрахований на 6 років - до літа 2027 року.

Сума трансферу не повідомляється, але, за інформацією ЗМІ, Камавінга обійшовся Реалу в 31 мільйон євро плюс бонуси. Контракт хавбека з Ренном закінчувався влітку 2022 року.

У минулому сезоні на рахунку Камавінга 1 гол і 3 асисти в 39 матчах за Ренн у всіх турнірах. Хавбек потрапив в заявку збірної Франції на Євро-2020, але не взяв участь ні в одному матчі на турнірі.

Раніше, Реал призупинив переговори щодо трансферу Мбаппе.