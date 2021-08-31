Джерело - sport.ua.
Бразильський вінгер харківського Металіста Жонатан Олівейра да Сілва (Жо) несподівано прийняв рішення залишити команду через особисті причини.
Про це заявив сам футболіст.
"Я йду з Металіста з особистих причин. Дякую керівництву клубу, тренерам, гравцям і вболівальникам, які підтримували мене на полі та за його межами.
Я буду вболівати за цей великий клуб. Може бути, колись повернуся сюди із задоволенням. Дякую, Металіст. Я йду з сумним серцем. Величезне дякую", - заявив Жо.
31-річний бразилець прийшов у Металіст у лютому 2021 року. За харківський клуб він зіграв 18 матчів та забив 8 голів.
Раніше, Металіст розгромив Волинь у 6 турі Першої ліги.