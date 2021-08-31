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Бразильський вінгер несподівано залишив Металіст

Вчора 22:40 347 0
Жо прийняв рішення піти з харківського клубу
Бразильський вінгер несподівано залишив Металіст
#Металіст, #Жо

Джерело - sport.ua.

Бразильський вінгер харківського Металіста Жонатан Олівейра да Сілва (Жо) несподівано прийняв рішення залишити команду через особисті причини.

Про це заявив сам футболіст.

"Я йду з Металіста з особистих причин. Дякую керівництву клубу, тренерам, гравцям і вболівальникам, які підтримували мене на полі та за його межами.

Я буду вболівати за цей великий клуб. Може бути, колись повернуся сюди із задоволенням. Дякую, Металіст. Я йду з сумним серцем. Величезне дякую", - заявив Жо.

31-річний бразилець прийшов у Металіст у лютому 2021 року. За харківський клуб він зіграв 18 матчів та забив 8 голів.

Раніше, Металіст розгромив Волинь у 6 турі Першої ліги.

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