Бразильський вінгер харківського Металіста Жонатан Олівейра да Сілва (Жо) несподівано прийняв рішення залишити команду через особисті причини.

Про це заявив сам футболіст.

"Я йду з Металіста з особистих причин. Дякую керівництву клубу, тренерам, гравцям і вболівальникам, які підтримували мене на полі та за його межами.

Я буду вболівати за цей великий клуб. Може бути, колись повернуся сюди із задоволенням. Дякую, Металіст. Я йду з сумним серцем. Величезне дякую", - заявив Жо.