Ярмоленко: 100 матчів не фінальна точка, не збираюся зупинятися

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко добре знає вимоги нового наставника збірної України Олександра Петракова.

Про це заявив сам футболіст.

"Познайомилися і спілкувалися (з Петраковим - прим.) і до цього. Вимоги ми знаємо, у футболі вимоги одні - виходити і перемагати. Ми працюємо для того, щоб завтра вийти на поле і перемогти. У нас було два тренування, з кожним днем розуміємо один одного краще і краще.

Я не знаю, чи проведу сотий матч за збірну чи ні. Треба задавати питання головному тренеру. Я ніколи не гнався за якоюсь цифрою, 100 матчів не фінальна точка, не збираюся зупинятися. Навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Кожна гра за національну збірну для мене як перша чи остання. Кожна гра по своєму емоційна, пам'ятаю всі ігри за національну збірну - товариську чи офіційну. Завтра буде чергова гра, потрібно вийти, віддати всі сили і перемогти", - сказав Ярмоленко.