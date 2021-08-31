Петраков: Не знаю, як Казахстан, але Україна хоче поїхати в Катар

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков очікує складного матчу в рамках відбору ЧС-2022 проти збірної Казахстану.

Про це заявив сам фахівець.

"Роман Яремчук здоровий, буде тренуватися з нами в загальній групі. Після ін'єкції у нього була трохи температурка. Зараз все нормально

З Шевченком спілкувався не один раз у нас хороші і дружні відносини. А те, що ЗМІ України перекрутили мої слова, це некрасиво.

З приводу Казахстану я скажу думку, я подивився гру, яку зіграли в Києві. Добротна і навчена команда. Вважаю, буде важка гра для нас.

Україна хоче поїхати в Катар - однозначно. Не знаю, чи хоче поїхати Казахстан в Катар, ми хочемо. Якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки.

Штучний газон? Повторю свої слова, той, хто вміє грати в футбол, може грати де завгодно", - сказав Петраков.