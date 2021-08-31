Полтавки розпочнуть чемпіонат матчем у Миколаєві

Полтавська Ворскла заявила жіночу команду на Чемпіонату України з футболу серед жінок серед команд Першої ліги 2021/2022.

Про це повідомляє womensfootball.com.ua.

До вашої уваги заявка команди:

Воротарі

Юлія Максимчук

Вікторія Савченко

Захисниці

Вікторія Дубина

Руслана Захарченко

Вікторія Носова

Євгенія Шостак

Таїсія Бабенко

Дар’я Гребенюк

Катерина Дражевська

Карина Середенко

Півзахисниці

Ангеліна Федоренко

Вікторія Сергієва

Аліна Олексенко

Лілія Олексенко

Анна Воскобойник

Вікторія Роздобудько

Юлія Канівець

Маргарита Мочалова

Юлія Батрак

Єлизавета Рябокінь

Анастасія Середа

Нападниці

Юлія Поберій

Юлія Шевченко

Лейла Алієва

Валерія Калита

Карина Пінчук

Оксана Хруль

Ірина Гавриш

Головний тренер: Володимир Жила.

Домашньою ареною ворсклянок буде стадіон Ворскла-Зміна у Нижніх Млинах. Стартує команда Володимира Жили вже у п`ятницю третього вересня. Команда зіграє у Миколаєві проти місцевої Ніки.