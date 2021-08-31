Російський мільярдер може стати співвласником Волині

Джерело - ТаТоТаке.

Інвестиційна група російського мільярдера Сергія Ломакіна готується придбати половину акцій Волині.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке

Луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський Пафос, латвійська Рига та російська Родіна.

Новим потенційним тренером клубу вже називають Дмитра Михайленка, який був помічений на останніх матчах лучан і свого часу працював з Пафосом. Однак сам фахівець на пряме запитання Співаковського про можливість очолити Волинь відповів: "Дуже холодно".