Селезньов: Я на країну працював все життя, а на мене таке говорити?

Форвард обурений реакцією громадськості

Джерело - ТК Футбол.

Форвард Миная Євген Селезньов не задоволений скандалом з його футболкою, на якій у матчі з Шахтарем не було емблеми УАФ з картою України.

Про це заявив сам футболіст.

"Хлопці, зрозумійте мене правильно. Я не адміністратор, не слідкую за футболками. Яку дали - така і була. Я не знаю, що там з регламентом. Коли кіпіш піднявся, то мені в клубі сказали, що забули набити. Як дитячий садок якийсь. Роздули ось це все. Я на країну працював все життя, податки платив і ім'я країні робив. І на мене таке говорити. Є люди, які повинні стежити за цим, і це явно не я", - сказав Селезньов.

Минай визнав свою провину в тому, що на футболці не було емблеми.