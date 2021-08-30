 Селезньов: Я на країну працював все життя, а на мене таке говорити? | Футбол | Champion.com.ua
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Селезньов: Я на країну працював все життя, а на мене таке говорити?

Сьогодні 19:55 268 0
Форвард обурений реакцією громадськості
Селезньов: Я на країну працював все життя, а на мене таке говорити?
#Селезньов, #Минай

Джерело - ТК Футбол.

Форвард Миная Євген Селезньов не задоволений скандалом з його футболкою, на якій у матчі з Шахтарем не було емблеми УАФ з картою України.

Про це заявив сам футболіст.

"Хлопці, зрозумійте мене правильно. Я не адміністратор, не слідкую за футболками. Яку дали - така і була. Я не знаю, що там з регламентом. Коли кіпіш піднявся, то мені в клубі сказали, що забули набити. Як дитячий садок якийсь. Роздули ось це все.

Я на країну працював все життя, податки платив і ім'я країні робив. І на мене таке говорити. Є люди, які повинні стежити за цим, і це явно не я", - сказав Селезньов.

Минай визнав свою провину в тому, що на футболці не було емблеми.

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