Молодіжна збірна України розпочала тренувальний збір перед стартом у відборі Євро-2023

У розпорядженні Ротаня немає поки що лише одного гравця

Джерело - УАФ.

З 29 серпня почали з'їжджатися на збір футболісти молодіжної збірної України, яка на початку вересня стартує у відбірному турнірі Євро-2023 (U-21).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

3 вересня синьо-жовті зіграють на виїзді проти Сербії, а 7-го числа - на своєму полі проти Вірменії.

У понеділок до обіду команда вже була практично в повному складі, за винятком Миколи Кухаревича. Нападник французького Труа з'явиться в розпорядженні Руслана Ротаня трохи пізніше.

Сьогодні й завтра в команди заплановано по два тренування, 1 вересня - одне заняття й виліт до Сербії.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Мирослав Зновенко (Нікополь.)

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва - Динамо Київ), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олег Горін (Минай), Валерій Дубко (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Даниїл Алефіренко (Зоря Луганськ), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Богдан Білошевський, Максим Брагару (усі - Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - Шахтар Донецьк).

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Труа, Франція).