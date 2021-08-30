Шахтар оцінив півзахисника Сантоса Пірані

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар зберігає інтерес до 19-річного атакувального півзахисника Сантоса Габріела Пірані.
Про це повідомляє Bolavip Brasil.
Очікується, що донецький клуб зробить конкретні кроки щодо купівлі футболіста вже в наступне трансферне вікно.
При цьому, в Шахтарі розраховують, що на трансфер Пірані вистачить 4 мільйонів євро.
Сам футболіст поки вважає за краще не втручатися в питання потенційної зміни клубу, а віддав ці питання на відкуп агентам і керівництву Сантоса.
На рахунку Габріела Пірані 45 матчів за першу команду Сантоса, в яких він відзначився 4 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.