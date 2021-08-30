Шахтар оцінив півзахисника Сантоса Пірані

На Transfermarkt молодий хавбек оцінюється в 2,5 мільйони євро

Донецький Шахтар зберігає інтерес до 19-річного атакувального півзахисника Сантоса Габріела Пірані.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Очікується, що донецький клуб зробить конкретні кроки щодо купівлі футболіста вже в наступне трансферне вікно.

При цьому, в Шахтарі розраховують, що на трансфер Пірані вистачить 4 мільйонів євро.

Сам футболіст поки вважає за краще не втручатися в питання потенційної зміни клубу, а віддав ці питання на відкуп агентам і керівництву Сантоса.

На рахунку Габріела Пірані 45 матчів за першу команду Сантоса, в яких він відзначився 4 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

Раніше Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.