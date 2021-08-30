 Венглінський: Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Венглінський: Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України

Сьогодні 16:55 698 0
Експерт прокоментував відсутність українців в основі Шахтаря
Венглінський: Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України
#Венглінський, #Де Дзербі

Джерело - zbirna.com.

У донецькому Шахтарю з приходом Роберто Де Дзербі не райдужна ситуація з гравцями збірної України.

Про це заявив колишній форвард збірної України Олег Венглінський.

"У Динамо після Євро потихеньку оживають лідери - ті ж Циганков і Сидорчук. Хлопці виходять на колишній рівень. Треба віддати належне Мірчі Луческу - у команді існує здорова конкуренція, все б'ються за місце в основі, і ніхто не ображається, якщо залишається в запасі. Показово, що навіть після перемоги з рахунком 7:0 Луческу залишився незадоволений і роздав на горіхи деяким виконавцям.

Усі збірники з Динамо зараз виглядають відмінно. Подивіться тільки, що творять Шапаренко та Миколенко, стабільно грає Забарний, Тимчик почав забивати. Але осібно стоїть Буяльський - сформований майстер, який до того ж забиває класні голи. Особливо мене вразив його гол Десні.

Що стосується збірників із Шахтаря, то тут ситуація не настільки райдужна. Наприклад, Матвієнко припускається помилки в матчі з Монако і його садять у запас. Хіба можна відразу робити такі висновки?

У Лізі чемпіонів за Шахтар грають по два українці, і це сумно. Чому не виходить на поле Степаненко - лідер і справжній ватажок команди? Нечасто грають і молоді - Сікан із Мудриком. Щоправда, вважаю, вони ще не дотягують до збірної. Мені здається, Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України", - зазначив Венглінський.

Раніше Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.

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