Венглінський: Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України

У донецькому Шахтарю з приходом Роберто Де Дзербі не райдужна ситуація з гравцями збірної України.

Про це заявив колишній форвард збірної України Олег Венглінський.

"У Динамо після Євро потихеньку оживають лідери - ті ж Циганков і Сидорчук. Хлопці виходять на колишній рівень. Треба віддати належне Мірчі Луческу - у команді існує здорова конкуренція, все б'ються за місце в основі, і ніхто не ображається, якщо залишається в запасі. Показово, що навіть після перемоги з рахунком 7:0 Луческу залишився незадоволений і роздав на горіхи деяким виконавцям.

Усі збірники з Динамо зараз виглядають відмінно. Подивіться тільки, що творять Шапаренко та Миколенко, стабільно грає Забарний, Тимчик почав забивати. Але осібно стоїть Буяльський - сформований майстер, який до того ж забиває класні голи. Особливо мене вразив його гол Десні.

Що стосується збірників із Шахтаря, то тут ситуація не настільки райдужна. Наприклад, Матвієнко припускається помилки в матчі з Монако і його садять у запас. Хіба можна відразу робити такі висновки?

У Лізі чемпіонів за Шахтар грають по два українці, і це сумно. Чому не виходить на поле Степаненко - лідер і справжній ватажок команди? Нечасто грають і молоді - Сікан із Мудриком. Щоправда, вважаю, вони ще не дотягують до збірної. Мені здається, Де Дзербі потрібно підказати, що існують ще й інтереси збірної України", - зазначив Венглінський.