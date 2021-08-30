Петраков оцінив перспективи Буяльського у збірній України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков назвав умови, за яких півзахисник Динамо Віталій Буяльський потрапить в основу національної команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я з ним вже розмовляв. Поки не буду розкривати тактичну схему збірної. Ми з Віталіком обговорили певні нюанси. Чудово, що він зараз виділяється на рівні чемпіонату. Однак рівень збірної зовсім інший, там інші вимоги.

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Ми ще поговоримо з Буяльським. Якщо він буде відповідати тій ролі, то буде виходити в основному складі. Всі найкращі футболісти гратимуть, не хвилюйтеся. Але за умови, що вони будуть віддаватися. Хто не буде віддаватися і виконувати наші вимоги, той не буде грати", – відзначив Петраков.