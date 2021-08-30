Петраков: Грати красиво і програвати - це не про мене

У наступних матчах збірної України головним для команди буде результат.

Про це розповів в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков.

"Мене ще очікує знайомство з командою. Я планую поспілкуватися з кожним футболістом окремо. На жаль, є проблема травм, але про їх характер говорити зарано. Ще своє слово мають сказати лікарі.

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Щодо наступних матчів і гри команди загалом, можу сказати, що для збірної буде головним гра на результат. Адже це гімн, прапор, це питання престижу. Грати красиво і програвати - це не про мене”, - розповів Петраков.