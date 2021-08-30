Стало відомо, чому Де Дзербі не прийшов на флешінтерв'ю після нічиї з Минаєм

Стала відома відсутність Де Дзербі на післяматчевому інтерв'ю

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не зміг взяти участь у післяматчевому флешінтерв'ю після матчу з Минаєм (1:1) через обмеження в часі, пов'язане з вильотом команди до Києва.

Про це повідомив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ужгородський аеропорт працює таким чином, що закривається о 20.00. Матч закінчився близько 19.00, а вже о 19.35 команда повинна була бути в літаку, щоб полетіти в Київ через відсутність світла в аеропорту. Ось чому не було представників Шахтаря на післяматчевому флешінтерв'ю", - пояснив Денисов.

Відзначимо, що журналіст, який повідомив про це, вже видалив свій пост у Facebook.

Раніше Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.