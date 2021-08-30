Нападник Миная Євген Селезньов пояснив відсутність емблеми УАФ з контуром України і слоганом "Слава Україні! Героям слава!".

Про це розповів сам футболіст.

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"Я що, футболки сам собі шию, б***ь? Вони ж самі футболки роблять. При чому тут я? Є ж адміністратор. Можливо, забули. Чому до мене всі д***буються? Чому завжди я? Мені повісили футболку, я її одягнув. Я ж не дивлюся і не знаю, що там за регламентом має бути", - відзначив Селезньов.