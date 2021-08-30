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Почеттіно: Мессі ще далекий від найкращої форми

Сьогодні 09:43 845 0
Ліонель Мессі дебютував у складі ПСЖ в матчі четвертого туру чемпіонату Франції проти Реймса
Почеттіно: Мессі ще далекий від найкращої форми
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессіще не набрав оптимальної форми.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Лео тільки вийшов на поле, але його перші торкання дали нам щось, додали команді впевненості. Навіть для такого футболіста, як Мессі, важливо добре дебютувати.

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Він добре увійшов у гру. Мессі ще далекий від найкращої форми, але він добре тренується. Після паузи на матчі збірних він буде в повному порядку", - сказав Почеттіно.

Нагадаємо, ПСЖ з Мессі впевнено переміг Реймс у 4 турі Ліги 1.

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