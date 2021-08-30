Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессіще не набрав оптимальної форми.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Лео тільки вийшов на поле, але його перші торкання дали нам щось, додали команді впевненості. Навіть для такого футболіста, як Мессі, важливо добре дебютувати.

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Він добре увійшов у гру. Мессі ще далекий від найкращої форми, але він добре тренується. Після паузи на матчі збірних він буде в повному порядку", - сказав Почеттіно.