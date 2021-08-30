У Минаї пояснили, чому на футболці Селезньова не було нашивки Слава Україні

Клуби УПЛ не отримали в достатній кількості із написом "Слава Україні".

Про це розповів менеджер з маркетингу Миная Євген Донцов.

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"Ситуація в тому, що гравці часто дарують футболки, часто адміністратори команди не в курсі, що гравці її подарували. І часто буває, що форму для гравця дозамовляють за день або в день гри. І таке буває. А що стосується шевронів, то, на жаль, клубам їх в достатній кількості досі не надали", - розповів Донцов.