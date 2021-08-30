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Навколо спорту

У Минаї пояснили, чому на футболці Селезньова не було нашивки Слава Україні

Сьогодні 09:27 576 0
Євген Донцов прокоментував ситуацію з Євгеном Селезньовим під час матчу з Шахтарем
У Минаї пояснили, чому на футболці Селезньова не було нашивки Слава Україні
#Минай, #Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Клуби УПЛ не отримали в достатній кількості із написом "Слава Україні". 

Про це розповів менеджер з маркетингу Миная Євген Донцов.

Актуально: Фото дня. Селезньов - єдиний гравець матчу Минай - Шахтар, який грав без нашивки УАФ із написом "Слава Україні"

"Ситуація в тому, що гравці часто дарують футболки, часто адміністратори команди не в курсі, що гравці її подарували. І часто буває, що форму для гравця дозамовляють за день або в день гри. І таке буває. А що стосується шевронів, то, на жаль, клубам їх в достатній кількості досі не надали", - розповів Донцов.

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