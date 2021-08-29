Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі 3 туру іспанської Ла-Ліги.
Осасуна на останніх хвилинах матчу здобула вольову перемогу над Кадісом.
Райо Вальєкано знищило Гранаду з рахунком 4:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
3 тур, 29 серпня
Кадіс - Осасуна 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - Алекс, 1:1 - 60 Кіке, 2:1 - 66 Алекс, 2:2 - 90+1 Торрес, 2:3 - 90+5 Гарсія
Райо Вальєкано - Гранада 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Гарсія, 2:0 - 23 Трехо, 3:0 - 43 Нтека, 4:0 - 58 Комесана
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