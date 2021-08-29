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УПЛ. Рух - Львів 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 23:07 50 0
Єдиний гол у матчі забив Ренан у свої ворота
УПЛ. Рух - Львів 1:0. Огляд матчу
#Рух, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух здобув мінімальну перемогу над ФК Львів у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
6 тур, 29 серпня

Рух - Львів 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 автогол Ренан

Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук(Лях 90+4), Притула(Кухарук 86), Климчук(Сич 90+4), Білий, Гагун, Борячук(Карабін 86), Кузик(Бойчук 56), Мисик, Мартинюк

Запаснні: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабін, Сич, Кухарук, Лях

Львів: Ільющенков, Романчук(Крушинський 82), Махмутовіч, Якімець, Політило, Брікнер(Альваро 69), Бусько, Ернест, Чір'як(Довгий 69), Нич(Ренан 59), Грисьо(Семенів 59)

Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро

Попередження: Борячук 27, Махмутович 27, Романчук 48, Ернест 58, Білий 78

Червона картка: Карабін 90+5

Раніше Зоря мінімально перемогла Ворсклу.

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