Джерело - Чемпіон.
Рух зіграє проти Львова в шостому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук, Притула, Климчук, Білий, Гагун, Борячук, Кузик, Мисик, Мартинюк
Запаснні: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабін, Сич, Кухарук, Лях
Львів: Ільющенков, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Політило, Брікнер, Бусько, Ернест, Чір'як, Нич, Грисьо
Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.