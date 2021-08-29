 УПЛ. Рух - Львів: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Паньків та Федорчук у стартовому складі Руху на матч проти Львова

Сьогодні 19:11 157 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Паньків та Федорчук у стартовому складі Руху на матч проти Львова
#УПЛ, #Львів, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Рух зіграє проти Львова в шостому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук, Притула, Климчук, Білий, Гагун, Борячук, Кузик, Мисик, Мартинюк

Запаснні: Бандура, Таллес, Бойчук, Роман, Кондраков, Карабін, Сич, Кухарук, Лях

Львів: Ільющенков, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Політило, Брікнер, Бусько, Ернест, Чір'як, Нич, Грисьо

Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Ренан, Довгий, Ременяк, Шина, Зозуля, Альваро

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.

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