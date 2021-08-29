Тренер Волині - про суддів: Гравці Металіста б***ь були в іншій формі

Головний тренер Волині Альберт Шахов не задоволений суддівством у матчі 6-го туру Першої ліги проти Металіста (0:3).

Про це заявив сам фахівець.

"У них все вийшло, вони плели мережива б б***ь, в них працювали фланги і на флангах дуже добре б б***ь гравці їх команди, в опорній зоні теж непогані, просто б б***ь в іншій формі вони сьогодні були. Не в жовтій б б***ь, а в інший.

Якщо вони (Металіст прим.) хочуть робити європейський клуб - ми тільки за. Це суперкоманда, супер місто, вони гідні, але якщо вони отримують задоволення від цього, то це неправильно", - сказав Шахов.