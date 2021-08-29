 Тренер Волині - про суддів: Гравці Металіста б***ь були в іншій формі | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Волині - про суддів: Гравці Металіста б***ь були в іншій формі

Сьогодні 10:10 213 0
Шахов емоційно висловився після поразки
Тренер Волині - про суддів: Гравці Металіста б***ь були в іншій формі
#Шахов, #Волинь, #Металіст

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Волині Альберт Шахов не задоволений суддівством у матчі 6-го туру Першої ліги проти Металіста (0:3).

Про це заявив сам фахівець.

"У них все вийшло, вони плели мережива б б***ь, в них працювали фланги і на флангах дуже добре б б***ь гравці їх команди, в опорній зоні теж непогані, просто б б***ь в іншій формі вони сьогодні були. Не в жовтій б б***ь, а в інший.

Якщо вони (Металіст прим.) хочуть робити європейський клуб - ми тільки за. Це суперкоманда, супер місто, вони гідні, але якщо вони отримують задоволення від цього, то це неправильно", - сказав Шахов.

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