Медики на полі не зуміли допомогти гравцю

Джерело - Чемпіонат.

Воротар аматорської команди Красная Звєзда Олександр Шишмарьов загинув після зіткнення з нападником під час тренувального матчу з калінінградською Балтикою.

Про це повідомляє Калінінградська обласна Федерація футболу.

"Сьогодні під час тренувального спарингу між командами Балтика-М і Красная Звєзда сталася трагедія. У зіткненні з футболістом господарів важку травму отримав воротар команди гостей Олександр Шишмарев. Допомога, оперативно і в повному обсязі надана лікарями Балтики, не допомогла. Бригада швидкої допомоги, яка прибула протягом години боролася за життя Олександра, але врятувати його не вдалося".

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