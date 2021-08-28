Джерело - Чемпіонат.
Воротар аматорської команди Красная Звєзда Олександр Шишмарьов загинув після зіткнення з нападником під час тренувального матчу з калінінградською Балтикою.
Про це повідомляє Калінінградська обласна Федерація футболу.
"Сьогодні під час тренувального спарингу між командами Балтика-М і Красная Звєзда сталася трагедія. У зіткненні з футболістом господарів важку травму отримав воротар команди гостей Олександр Шишмарев. Допомога, оперативно і в повному обсязі надана лікарями Балтики, не допомогла. Бригада швидкої допомоги, яка прибула протягом години боролася за життя Олександра, але врятувати його не вдалося".
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"Калінінградська обласна федерація футболу, все футбольне співтовариство регіону співчувають рідним і близьким Олександра. За підтримки КОФФ, а також представників деяких аматорських команд області, будуть повністю покриті витрати на організацію похорону", - йдеться в заяві