Київське Динамо знищило Колос у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин прокоментував поразку.

"Хочеться вибачитися перед уболівальниками. Мені сподобалося, що ми 0:7 програємо, а вболівальники кричать: Колос. Велика подяка їм, що при такому рахунку аплодують і переживають в якихось моментах. Команді потрібні якісь зміни, це очевидно. Завтра буде зустріч з президентом", - сказав Костишин.