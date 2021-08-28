Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик може пропустити матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу.

Про це заявив головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич.

"Довбик в останньому матчі з Рухом отримав серйозний удар по ребрах, утворилася дуже велика гематома, сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу. Під великим питанням гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. В цьому плані ми дуже скептичні", - cказал Йовичевич.