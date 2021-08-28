 Довбик може пропустити матчі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо - Колос: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 1689
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція фіналу в Чикаго. LIVE
Сьогодні 20:36 1097
Динамо забило шість голів Колосу в першому таймі
Сьогодні 20:26 526
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 серпня
Сьогодні 20:25 1418
УПЛ. Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925 у 6 турі
Сьогодні 18:56 1769
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:14 50463
УПЛ. Інгулець розгромив Маріуполь у 6 турі
Сьогодні 15:53 662
Морквич стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 13:58 589
Мерешко здобула ще одну золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 13:25 1003
Дубров випередив китайських плавців та виграв Паралімпіаду
Сьогодні 12:50 848
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол
Відео дня. Буяльський забив черговий шедевральний гол Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:32 516
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання
Неперевершена! Світоліна взяла участь у фотосесії для українського видання Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:44 548
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди
Ультрас Чорноморця фаєрами та петардами атакували клубний автобус команди Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:21 475
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако
Феноменальне повернення капітана: суперсейви Пятова в грі з Монако Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:36 902
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості
Гонщик MotoGP впав з мотоцикла на шаленій швидкості Valeriy Ruchka
Вчора 22:49 1066
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.08.2021 08:50 953
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
26.08.2021 00:58 2951 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2650
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 2039
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2487
Прямі трансляції
Навколо спорту

Довбик ризикує пропустити матчі збірної України

Сьогодні 20:30 271 0
Про це заявив головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич
Довбик ризикує пропустити матчі збірної України
#Дніпро-1, #Довбик, #Збірна України, #Йовичевич

Джерело - Футбол 1/2/3.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик може пропустити матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу.

Про це заявив головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич.

"Довбик в останньому матчі з Рухом отримав серйозний удар по ребрах, утворилася дуже велика гематома, сьогодні йому зробили МРТ, весь тиждень він не тренувався на повну силу. Під великим питанням гра за збірну, в розташування якої він повинен виїхати. В цьому плані ми дуже скептичні", - cказал Йовичевич.

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу в Металіста 1925.

Коментарі ()