Джерело - Чемпіон.
Металіст 1925 прийме Дніпро-1 в шостому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст 1925: Коваленко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Криськів, Голодюк, Дмитренко, Марлісон
Запасні: Сидоренко, Ченбай, Квакіч, Батюшин, Ременюк, Кравченко, Фабіньо, Савін, Задерака
Дніпро-1: Кожакару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Ді Франко, Ігнатенко, Когут, Гуцуляк, Назаренко, Русин
Запасні: Юрчук, Логінов, Чуже, Білл, Ярмолюк, Джурасек, Батагов, Довбик, Паст
Поєдинок розпочнеться о 17:00.
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