 Тренер Олександрії: Чорноморець ще всім нерви попсує | Футбол | Champion.com.ua
Сербін здобув золоту медаль, Смірнов - срібну
Сьогодні 12:19 167
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 серпня
Сьогодні 12:27 3315
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 12:22 44060
Гусєва стала срібною призеркою Паралімпіади
Сьогодні 11:44 212
Кріпак став переможцем Паралімпіади
Сьогодні 11:23 527
Богодайко завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:20 429
Дідух став фіналістом Паралімпіади
Сьогодні 08:33 1088
Литовченко знищила Чебаніку у півфіналі Паралімпіади
Сьогодні 07:59 840
Данилюк завоював 14 срібну медаль для України на Паралімпіаді
Сьогодні 06:28 702
Світоліна вийшла у фінал турніру WTA у Чикаго
Вчора 23:20 3387
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку Valeriy Ruchka
26.08.2021 11:46 32492
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.08.2021 08:50 861
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
26.08.2021 00:58 2853 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
25.08.2021 23:41 2543
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:44 1952
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
25.08.2021 22:27 2394
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
25.08.2021 21:40 1175
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:45 1026
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
25.08.2021 18:38 2501
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
25.08.2021 16:42 96366 13
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренер Олександрії: Чорноморець ще всім нерви попсує

Сьогодні 12:12 172 0
Юрій Гура прокоментував матч проти Чорноморця
Тренер Олександрії: Чорноморець ще всім нерви попсує
#УПЛ, #Олександрія, #Чорноморець

Джерело - footballua.tv.

Чорноморець у матчі проти Олександрії показав характер і швидкість.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Ми програвали по ходу матчу 1:2, тому, думаю, що це досягнення. Хотілося, звичайно, вигравати, але гравці Чорноморця показали характер і швидкість.

Актуально: Чорноморець - Олександрія 2:2. Огляд матчу

Вони дуже пристойно вибігали в контратаки, а у нас все виглядало досить мляво – всі підбори програли. Чорноморець ще всім нерви попсує. Гравці Олександрії хотіли перемогти, але десь не вистачало майстерності. Проте у хлопців є бажання перемагати в кожному матчі", – сказав Гура.

Коментарі ()