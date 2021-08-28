Тренер Олександрії: Чорноморець ще всім нерви попсує

Чорноморець у матчі проти Олександрії показав характер і швидкість.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Ми програвали по ходу матчу 1:2, тому, думаю, що це досягнення. Хотілося, звичайно, вигравати, але гравці Чорноморця показали характер і швидкість.

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Вони дуже пристойно вибігали в контратаки, а у нас все виглядало досить мляво – всі підбори програли. Чорноморець ще всім нерви попсує. Гравці Олександрії хотіли перемогти, але десь не вистачало майстерності. Проте у хлопців є бажання перемагати в кожному матчі", – сказав Гура.