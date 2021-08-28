Динамо прийме Колос, Металіст 1925 зіграє з СК Дніпро-1. Розклад матчів 6 туру УПЛ

Розклад матчів 6 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

В українській Прем'єр-лізі у суботу, 28 серпня, буде зіграно три матчі.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 28 серпня

14:00 Інгулець - Маріуполь

17:00 Металіст 1925 - Дніпро-1

19:30 Динамо - Колос

Раніше, Чорноморець зіграв бойову нічию з Олександрією.