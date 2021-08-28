Динамо прийме Колос, Металіст 1925 зіграє з СК Дніпро-1. Розклад матчів 6 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
В українській Прем'єр-лізі у суботу, 28 серпня, буде зіграно три матчі.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 28 серпня
14:00 Інгулець - Маріуполь
17:00 Металіст 1925 - Дніпро-1
19:30 Динамо - Колос
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
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|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
В українській Прем'єр-лізі у суботу, 28 серпня, буде зіграно три матчі.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 28 серпня
14:00 Інгулець - Маріуполь
17:00 Металіст 1925 - Дніпро-1
19:30 Динамо - Колос