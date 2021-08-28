Цітаішвілі отримав виклик у збірну Грузії

Цітаішвілі може дебютувати за збірну Грузії

20-річний півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, отримав дебютний виклик до збірної Грузії.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

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Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль включив Цітаішвілі до свого списку у зв'язку з травмою Хвічі Кварацхелії, якого Георгій і покликаний замінити.

Цітаішвілі може дебютувати за збірну Грузії вже 2 вересня, коли його національна команда зіграє з Косово у відборі на чемпіонат світу-2022.

Раніше, Цітаішвілі пояснив отримання громадянства Грузії.