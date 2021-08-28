 Аталанта запропонувала 20 млн євро за півзахисника Шахтаря Соломона | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта запропонувала 20 млн євро за Соломона

Сьогодні 10:58 827 1
Манор Соломон може змінити клуб
Аталанта запропонувала 20 млн євро за Соломона
#Аталанта, #Соломон

Джерело - football24.ua.

Ізраїльський півзахисник Шахтаря Манор Соломон зацікавив Аталанту.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Рік тому бергамаски вже звертались до "гірників" з пропозицією відпустити ізраїльтянина за 15 млн євро, але отримали відмову. Тепер італійці збільшили суму компенсації до 20 млн євро. Шахтар натомість готовий відпустити свою зірку не менше ніж за 30 млн.

Сам Соломон не поспішає продовжувати з українським клубом контракт, який завершується у грудні 2023 року. 

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