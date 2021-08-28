Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Гірника-Спорт Ігор Жабченко різко розкритикував арбітра матчу 6-го туру Першої ліги з Кременем (0:1) Ігоря Сташука.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Щодо суддівства - я не прихильник обговорень арбітрів, але ця людина просто... Як він може судити Першу лігу? Кваліфікації нуль цілих, нуль десятих (0,0%). Тому хочеться, б***ь, щоб звернули увагу, б***ь, щоб таких арбітрів не було у нас.
Як можна? Ну чесно, це вже, б***ь, риса якась, вже просто дістало все", - сказав Жабченко.
Відзначимо, що наставник Гірника-Спорт залишився незадоволений рішенням Сташука поставити пенальті на п'ятій компенсованій хвилині за рахунку 0:0, а потім вилучити тренера за бурхливу реакцію.
Раніше, Кремінь вирвав перемогу у Гірника-Спорта у 6 турі Першої ліги.