Головний тренер Гірника-Спорт Ігор Жабченко різко розкритикував арбітра матчу 6-го туру Першої ліги з Кременем (0:1) Ігоря Сташука.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Щодо суддівства - я не прихильник обговорень арбітрів, але ця людина просто... Як він може судити Першу лігу? Кваліфікації нуль цілих, нуль десятих (0,0%). Тому хочеться, б***ь, щоб звернули увагу, б***ь, щоб таких арбітрів не було у нас.

Як можна? Ну чесно, це вже, б***ь, риса якась, вже просто дістало все", - сказав Жабченко.