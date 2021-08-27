 УПЛ. Чорноморець - Олександрія: Стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Чорноморець - Олександрія: Стартові склади команд

Сьогодні 19:24 210 0
Стали відомі стартові склади команд
УПЛ. Чорноморець - Олександрія: Стартові склади команд
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець прийме Олександрію в шостому турі Української Прем'єр-ліги. 

Стартові склади команд:

Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко – Авагімян, Бугай, Брагару – Ісаєнко.

Запасні: Варакута, Ванат, Скорко, Смирний, Цітаішвілі, Дихтярук, Сухоручко, Паламарчук

Актуально: УПЛ. Чорноморець - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE

Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко, Ковалець, Калюжний – Третьяков, Спінеллі, Кожушко.

Запасні: Єрмаков, Мельник, Стецьков, Дришлюк, Мустафаєв, Одарюк, Копина, Рибалка, Устименко.

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