УПЛ. Чорноморець - Олександрія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець прийме Олександрію в шостому турі Української Прем'єр-ліги.
Стартові склади команд:
Чорноморець: Кучерук – Кузик, Дубко, Тлумак, Путря – Михайленко, Кравченко – Авагімян, Бугай, Брагару – Ісаєнко.
Запасні: Варакута, Ванат, Скорко, Смирний, Цітаішвілі, Дихтярук, Сухоручко, Паламарчук
Актуально: УПЛ. Чорноморець - Олександрія: онлайн-трансляція. LIVE
Олександрія: Білик – Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко – Демченко, Ковалець, Калюжний – Третьяков, Спінеллі, Кожушко.
Запасні: Єрмаков, Мельник, Стецьков, Дришлюк, Мустафаєв, Одарюк, Копина, Рибалка, Устименко.