Куман: У Динамо минулого року були молоді футболісти

Головний тренер Барселони Рональд Куман оцінив результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де його команда зустрінеться з Динамо, Бенфікою і Баварією.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Я бачив матч Бенфіки проти ПСВ, коли вони граючи в меншості добре захищалися і вистояли. Це сильна і агресивна команда, відмінний клуб, один з найвідоміших і сильних. Змагатися з ними - одне задоволення, як і побачити людей, з якими я раніше працював. Наприклад, Луїзао. Якби всі гравці були такими ж професіоналами, як він, у тренерів було б мало роботи.

Актуально: Суркіс: Динамо може гідно протистояти будь-якому супернику

Динамо? Ми більш-менш знаємо, чого можна від них очікувати. Але ще потрібно проаналізувати всі, адже я мало зараз про них знаю. Пам'ятаю, що торік у киян були молоді футболісти, і думаю, що зараз ми повинні також очікувати чогось подібного", - розповів Куман.