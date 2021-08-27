ФК Металіст запрошує Шахтар грати єврокубкові матчі на фартовому стадіоні

Джерело - ФК Металіст.

ФК "Металіст" від щирого серця вітає ФК "Шахтар" з виходом у груповий етап Ліги чемпіонів і запрошує на фартовий стадіон!

Це прекрасна новина для всієї української футбольної громадськості, і нам дуже приємно, що доленосний матч з "Монако" відбувся на стадіоні "Металіст" за підтримки харківських уболівальників.

Тому ми від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо "Шахтар" зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" - фартовий стадіон!

Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять!