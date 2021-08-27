Луческу оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів

Барселона залишилася без Ліонеля Мессі, але їх стиль гри не змінився.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Складна група. Грати з Баварією, Барселоною і Бенфікою буде непросто. У цьому турнірі зібралися найкращі команди континенту. У тому числі увійшов Шериф на чолі з хорошим українським тренером. Так, там немає молдавських футболістів, але вони пройшли у Лігу чемпіонів.

Ми будемо грати, але проблема в іншому. У нас травмовані чотири гравці стартового складу. Це непроста ситуація. У нас є проблеми, але я сподіваюся провести хороші матчі.

Я був би радий, якби нам вдалося провести таку гру, як торік проти Барселони. Сподіваюся, що ми впораємося. Це футбол, результати можуть прийти. Важливо в це вірити.

Барселона залишилася без Мессі, але їх стиль гри не змінився. Якщо у вас немає свого стилю, складно досягти результату. Мессі - важливий гравець. Тепер ми побачимо його в групі з Манчестер Сіті.

Важко судити про трансфер Ліонеля. Я не очікував, що він піде після стількох років. З іншого боку, він перейшов до команди, у якій є великий потенціал для перемоги у Лізі чемпіонів в цьому сезоні. У нас не повинно бути ілюзій про те, що виграє той, у кого багато грошей", - сказав Луческу.