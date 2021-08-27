Роналду забрав свої речі з тренувальної бази Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду найближчим часом покине клуб.
Про це пише журналіст Фабріціо Романо.
36-річний форвард повідомив про своє рішення керівництво туринського клубу його продати.
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Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду найближчим часом покине клуб.
Про це пише журналіст Фабріціо Романо.
36-річний форвард повідомив про своє рішення керівництво туринського клубу його продати.