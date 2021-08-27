Роналду забрав свої речі з тренувальної бази Ювентуса

Форвард повідомив керівництво клубу, що він йде

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду найближчим часом покине клуб.

Про це пише журналіст Фабріціо Романо.

36-річний форвард повідомив про своє рішення керівництво туринського клубу його продати.

Раніше, Ювентус назвав ціну трансферу Роналду.