Колишній захисник Ворскли продовжить кар'єру в Австрії

Ндіайе перебрався в Альтах

Французький захисник Пап-Альюн Ндіайе, який виступав в Україні за полтавську Ворсклу, став гравцем Альтаха.

Про це повідомляє пресслужба австрійського клубу.

Захисник підписав контракт, розрахований на два роки з можливістю продовження. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що за Ворсклу Пап-Альюн Ндіайе відіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, Пап-Альюн Ндіайе не з'явився на літні збори Ворскли після відпустки.