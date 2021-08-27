Бущан: Мені не потрібна термінова операція

Голкіпер київського Динамо і збірної України Георгій Бущан отримав результати МРТ, які виявили міжхребцеву грижу.

Про це заявив сам футболіст.

"Ця проблема не свіжа, вона мене періодично турбувала протягом року. День поболить, на наступний день попускає. Намагався не звертати увагу. Гострий біль відчув після повернення до Києва після товариської гри з Інтером. Спину вправили і попустило, але в грі з Інгульцем відчув дискомфорт в попереку.

Записався на МРТ. Там вже виявили загострення міжхребцевої грижі. Така біда трапляється у кожного 4-5 професійного спортсмена. Зараз потрібно дати паузу, щоб вона трохи заспокоїлася. Нічого страшного, термінова операція не потрібна. На жаль, доведеться пропустити певний період часу. Сподіваюся, з наступного тижня почну працювати в загальній групі. Поки закачувати спину.

На жаль. Я не тренувався в загальній групі. Не тренуватися десять днів і їхати на другий день грати, думаю, це складно", - сказав Бущан.