Визначилися всі учасники і кошики для жеребкування Ліги Європи

Жеребкування буде без українських клубів

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 26 серпня визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи сезону 2021/2022.

Україна на цій стадії представлена ​​не буде - луганська Зоря не зуміла пройти кваліфікацію.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 27 серпня, початок - о 13:00 за Києвом. Стали відомі кошики для жеребкування:

Кошик 1: Ліон, Наполі, Баєр, Динамо Загреб, Лаціо, Олімпіакос, Монако, Брага

Кошик 2: Селтік, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Кошик 3: Марсель, Лудогорець, Вест Гем, Реал Сосьєдад, Бетіс, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Кошик 4: Рапід, Галатасарай, Легія, Мідтьюлланн, Ференцварош, Штурм, Брондбю, Антверпен