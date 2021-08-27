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Визначилися всі учасники і кошики для жеребкування Ліги конференцій

Сьогодні 08:08 792 0
Жеребкування відбудеться сьогодні, 27 серпня
Визначилися всі учасники і кошики для жеребкування Ліги конференцій
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Визначилися учасники групового етапу першого в історії розіграшу Ліги конференцій.

Серед них є і луганська Зоря, яка не змогла пробитися в Лігу Європи.

Стали відомі кошики для жеребкування групового етапу, яка відбудеться в п'ятницю, 27 серпня (початок - 14:30 за Києвом). Зоря потрапила до другого кошика:

Кошик 1: Рома, Тоттенгем, Базель, Славія, Копенгаген, Гент, АЗ, ЛАСК

Кошик 2: Феєнорд, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж, Зоря

Кошик 3: Уніон Берлін, ЦСКА Софія, Вітесс, Слован Братислава, Яблонець, Алашкерт, Флора, Кайрат

Кошик 4: Лінкольн, Раннерс, Омонія, Анортосіс, ХІК, Маккабі Хайфа, Буде-Глімт, Мура

Раніше, Зоря програла Рапіду у кваліфікації Ліги Європи.

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