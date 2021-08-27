 Легія вибила Славію, перемоги Фенербахче та Галатасарая. Результати кваліфікації Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Легія вибила Славію, перемоги Фенербахче та Галатасарая. Результати кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 00:01 305 0
Легія вибила Славію, перемоги Фенербахче та Галатасарая. Результати кваліфікації Ліги Європи
Легія вибила Славію, перемоги Фенербахче та Галатасарая. Результати кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи
Кваліфікація, Плей-оф
26 серпня

Алашкерт – Рейнджерс 0:0

(Перший матч 0:1)

ГІК – Фенербахче  2:5 (1:2)

(Перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 11 Валенсія, 0:2 - 14 Валенсія, 1:2 - 27 Ріскі, 1:3 - 52 Валенсія, 2:3 - 88 Ріскі, 2:4 - 90+2 Санлітюрк, 2:5 - 90+4 Пелтола (автогол)

Галатасарай – Раннерс 2:1 (0:1)

(Перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 11 Егхо, 1:1 - 48 Ван Анхольт, 2:1 - 59 Люнборг (автогол)

АЗ – Селтік  2:1 (2:1)

(Перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 3 Фурухасі, 1:1 - 6 Абухляль, 2:1 - 26 Старфельт (автогол)

ЧФР Клуж – Црвена Звезда 1:2 (1:1)

(Перший матч 0:4)

Голи: 0:1 - 5 Катай, 1:1 - 34 Дебел'юх, 1:2 - 53 Павков

Слован Братислава  - Олімпіакос Пірей 2:2 (1:1)

(Перший матч 0:3)

Голи: 0:1 - 33 Ель-Арабі, 1:1 - 42 Генті, 1:2 - 54 Оньєкуру, 2:2 - 62 Грін

Легія - Славія Прага 2:1 (0:1)

(Перший матч 2:2) 

Голи: 0:1 - 45 Екраі, 1:1 - 59 Емрелі, 2:1 - 70 Емрелі

Штурм  - Мура 2:0 (1:0)

(Перший матч 3:1) 

 Голи: 1:0 - 39 Кітеїшвілі, 2:0 - 66 Янчер

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