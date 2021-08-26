Де Дзербі у перерві матчу з Монако обматюкав гравців Шахтаря

Головний тренер Шахтаря у перерві матчу з Монако не стримував слів щодо гравців своєї команди.

Про це розповів захисник донецького клубу Микола Матвієнко.

"Могли після поганого першого тайму кинути грати, але хлопці зібралися, молодці. Так, рознос був, але слова Де Дзербі – не для вух.

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Нецензурщина і мотиваційні слова – все разом було. Але більше по справі – як ми будемо грати, а трошки в кінці додав. Те, що вдалося перевернути гру – абсолютно всіх заслуга, і тренера, і гравців", – заявив Матвієнко.