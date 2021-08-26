Марлос: Сподіваюся, що Шахтар проведе класну Лігу чемпіонів

Хавбек донецького Шахтаря Марлос щасливий пройти в групу Ліги чемпіонів, де молоді хлопці стануть ще краще.

Про це заявив сам футболіст.

"Це важкий матч проти кваліфікованого суперника. Складно проводити такі поєдинки. Вони приїжджають до нас додому і весь час пресингують. У нас багато молодих і талановитих хлопців, і, думаю, незабаром вони отримають досвід для таких матчів. А ми, досвідчені гравці, їм допомагаємо. Я щасливий пройти в групу Ліги чемпіонів, де молоді хлопці стануть ще краще.

Сподіваюся, завдяки нашому досвіду і класу команди ми проведемо класну Лігу чемпіонів. Вірю, що я є прикладом для молодих хлопців, оскільки я давно в команді. А молоді будуть вчитися.

Харків? Зрозуміло, що це особливий стадіон для мене. Вчора бачив президента Металіста Олександра Ярославського. Це нагадало тих людей, хто був зі старту моєї кар'єри в Україні", - сказав Марлос.