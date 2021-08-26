Джерело - Чемпіон.
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00.
Склад кошиків:
1 кошик
Челсі (Англія);
Вільярреал (Іспанія);
Атлетико (Іспанія);
Манчестер Сіті (Англія);
Баварія (Німеччина);
Інтер (Італія);
Лілль (Франція);
Спортінг (Португалія);
2 кошик
Реал (Іспанія);
Барселона (Іспанія);
Ювентус (Італія);
МЮ (Англія);
ПСЖ (Франція);
Ліверпуль (Англія);
Севілья (Іспанія);
Боруссія Д (Німеччина);
3 кошик
Порту (Португалія);
Аякс (Нідерланди);
Лейпциг (Німеччина);
Аталанта (Італія);
Зеніт (Росія);
Шахтар (Україна);
Зальцбург (Австрія);
Бенфіка (Португалія);
4 кошик
Бешикташ (Туреччина);
Динамо (Україна);
Шериф (Молдова);
Брюгге (Бельгія);
Янг Бойз (Швейцарія;
Мілан (Італія);
Мальме (Швеція);
Вольфсбург (Німеччина).