Директор Оболоні ініціює зібрання Ради ліг щодо Металіста

Джерело - footballua.tv.
ПФЛ повинна зібратися і обговорити ситуацію навколо Металіста.
Про це розповів директор Оболоні Олександр Різниченко.
"Таке відчуття, що о нас витерли ноги. Те, що відбувалося на полі з перших хвилин, то було зрозуміло, яким буде результат. Хочу, щоб ПФЛ зібрала Раду ліг з приводу цього питання.
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Оболонь однозначно зніматися не буде з чемпіонату, лякати ми нікого не збираємося цим, але будемо боротися тими законними методами, які у нас є", - сказав Різниченко.
Раніше, Металіст розгромив Оболонь у 5 турі Першої ліги.