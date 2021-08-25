Директор Оболоні ініціює зібрання Ради ліг щодо Металіста

ПФЛ повинна зібратися і обговорити ситуацію навколо Металіста.

Про це розповів директор Оболоні Олександр Різниченко.

"Таке відчуття, що о нас витерли ноги. Те, що відбувалося на полі з перших хвилин, то було зрозуміло, яким буде результат. Хочу, щоб ПФЛ зібрала Раду ліг з приводу цього питання.

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Оболонь однозначно зніматися не буде з чемпіонату, лякати ми нікого не збираємося цим, але будемо боротися тими законними методами, які у нас є", - сказав Різниченко.