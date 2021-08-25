Клуб має компенсувати футболісту збитки

Джерело - Чемпіон.

Палати з вирішення спорів ФІФА задовольнила позов українського захисника Євгена Хачеріді до ФК Динамо Брест.

Про це повідомляє iskor_lawyers.

Білоруський клуб повинен буде компенсувати українському футболісту збиток, пов'язаний з невиконанням контрактних умов. Точна сума позову невідома, проте ЗМІ і футбольні функціонери раніше озвучували цифру в мільйон доларів.

Відзначимо, що на початку 2021 року Хачеріді в односторонньому порядку розірвав контракт з ФК Динамо Брест через порушення клубом контрактних зобов'язань. Представник футболіста розповідав в інтерв'ю, що мова йшла про затримки з виплат, передбачені умовами угоди.

Раніше, Десна обдумує підписання Хачеріді.