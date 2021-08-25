Збірна Білорусі прийме Вельс у Росії

Джерело - sport.ua.
Збірна Вельсу матч відбору ЧС-2022 проти Білорусі буде змушена грати в російській Казані.
Про це повідомляє BBC.
Через санкції команди з ЄС і Великої Британії не можуть летіти в Білорусь, тому УЄФА призначив гру в Росії.
Тренер збірної Вельсу Роберт Пейдж не надто задоволений, оскільки доведеться летіти на 4 тисячі кілометрів далі.
"З точки зору логістики і фінансів - це жахливо. Але так вирішив УЄФА. Ми намагалися опротестувати, але нас відразу ж зарубили з цією ініціативою", - сказав Пейдж.