Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола готовий попрацювати на рівні збірних.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
"Так, наступним кроком буде збірна, якщо така можливість трапиться.
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Мені знадобиться відпочинок після 7 років в Сіті, мені потрібно буде зупинитися і озирнутися, чогось навчитися у інших тренерів і, можливо, очолити збірну.
Я б хотів попрацювати на Євро, на Кубку Америки, на чемпіонаті світу", - заявив Гвардіола.