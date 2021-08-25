Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола готовий попрацювати на рівні збірних.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Так, наступним кроком буде збірна, якщо така можливість трапиться.

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Мені знадобиться відпочинок після 7 років в Сіті, мені потрібно буде зупинитися і озирнутися, чогось навчитися у інших тренерів і, можливо, очолити збірну.

Я б хотів попрацювати на Євро, на Кубку Америки, на чемпіонаті світу", - заявив Гвардіола.