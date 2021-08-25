Де Дзербі назвав склад Шахтаря на матч з Монако

Джерело - Чемпіон.
Шахтар прийме Монако у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Алан Патрік, Соломон – Траоре
Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо
Монако: Нюбель – Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке – Тчуамені, Фофана – Мартінш, Фолланд, Головін – Бен-Єддер
Запасні: Маєцкі, Лєнард, Фабрегас, Дісасі, Боаду, Лукас, Якобс, Агіляр, Матсіма, Матазо, Діоп, Ісідор